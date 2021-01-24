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حوادث

الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل فيديو غواص ادعى منع الشرطة له من انتشال غريق

الأحد 24/يناير/2021 - 10:01 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بعرض مقطع فيديو يتضمن إدعاء أحد الغواصين منعه من محاولة إنتشال جثمان غريق بترعة الإسماعيلية بمحافظة الشرقية كان مختفيا منذ عدة أيام.

تم تحديد الشخص المذكور (يعمل بإحدى المدارس – ويعمل بمجال الغوص ، ومقيم بالدقهلية) وتم ضبطه وبسؤاله تبين أنه عقب سقوط سيارة يستقلها 4 أشخاص من أعلى كوبرى الزوامل بترعة الإسماعيلية بنطاق محافظة الشرقية وتمكن قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال السيارة و (3 أشخاص) من مستقليها ولم يتم العثور على قائدها ، إتفق أهالى قائد السيارة المفقود على الإستعانة بالغواص المشار إليه للبحث عنه  نظير حصوله على مبلغ مالى ،وحضر بمعداته إلى مكان الحادث إلا أنه فوجئ بوجود قوات الإنقاذ النهرى و منعته من البحث بنفس المنطقة لقيامها بأعمال البحث ، فغادر إمتثالًا للتعلميات وإمتنع عن رد المبلغ لأهل المفقود الأمر الذى أسفر عنه وقوع مشادة كلامية بينهم وتوجهوا لمركز شرطة بلبيس لتحرير محضر وتم الصلح فيما بينهم .

وأضاف المذكور انه  قام بتسجيل مقطع الفيديو محل الواقعة ونشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إلا أنه فوجئ بتداوله على القنوات الموالية للجماعة الإرهابية ، الأمر الذى دفعه لتسجيل مقطع آخر نفى فيه علاقته بهذه القنوات أو الجماعة الإرهابية .. ولم يستدل على وجود ثمة تجاوز من قبل قوات الإنقاذ النهرى حيال المذكور وأن إدعائه بذلك جاء خشية إدعاء أهل المفقود المذكور قيامه بالنصب عليهم ولإبراء ذمته أمامهم
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