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اقتصاد

اقتصاد الامارات.. المصرف المركزي ينظم ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورشة عمل لمحاكاة الهجمات السيبرانية تعتبر الأولى من نوعها، لاختبار مرونة القطاع المصرفي في الدولة وحصانته في مواجهة أيّة هجمات إلكترونية محتملة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات.

 

وجاءت الورشة التدريبية لتؤكّد جهوزيّة المصرف المركزي للحدّ من مخاطر التهديدات الإلكترونية التي قد تؤدّي إلى اضطرابات من شأنها التأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي.

 

ونُظّمت ورشة العمل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن مسؤوليّات المصرف المركزي لضمان استقرار ومرونة النظام المالي في الدولة، وذلك من خلال تطبيق الاجراءات والأنظمة المتقدّمة التي يمكنها التصدّي للهجمات السيبرانيّة لضمان حماية وسلامة عمل النظام المصرفي.

 

وتم خلال الورشة طرح سيناريوهات واقعية على البنوك المشاركة لتقييم وتطبيق استراتيجيات إدارة الأزمات على صعيد القطاع المصرفي.

 

وحثّ المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة على تعزيز مناعتها ضدّ الهجمات المشابهة، وبمواصلة تطوير بنيتها التحتيّة الخاصّة بتكنولوجيا المعلومات وقدراتها في مجال الأمن السيبراني، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

 

وأكد المصرف المركزي حرصه على مواصلة التعاون مع كافة العاملين في القطاع بهدف تعزيز متانته وحماية النظام المالي الوطني ضد التهديدات.

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