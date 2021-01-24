مونديال اليد.. السويد تفترس الدب الروسى وتقدم 17-8 في الشوط الأول

انتهى الشوط الاول من مباراة السويد ومنتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد في اطار منافسات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي ببطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بتقدم السويد 8/17 .





إفتتح المنتخب السويدي التهديف بتسجيل رمية جزاء في الدقيقة الثانية ، وسجل هدفين اخرين لتصبح النتيجة 0/3 . وفي الدقيقة الخامسة واصل أندرياس باليكا حارس مرمى المنتخب السويدي تألقه وتصدى لرمية جزاء للاتحاد الروسي ، ويستطيع الدفاع السويدي القوي وخلفه الحارس منع الاتحاد الروس من التسجيل حتى الدقيقة السابعة حين بدأ الاتحاد الروسي التسجيل ، وظل المنتخب السويدي مسيطرًا بقوة دفاعه وتألق حارسه حتى وصل بالنتيجة لـ 2/7 في الدقيقة 12 ليطلب الالماني فيليمير بيتكوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد الروسي وقتا مستقطعا لمحاولة تدارك الموقف ، لكن دون جدوى ورغم تحسن اداء المنتخب الروسي وتسجيل ثلاثة أهداف الا ان المنتخب السويدي واصل الدفاع القوي والهجوم الشرس حتى وصل بالفارق لسبعة أهداف 5/12 في الدقيقة 20 ، وباءت كل محاولات الروس بالفشل وفِي الدقيقة 26 وصل النتيجة لـ 6/15 ليطلب بيتكوفيتش وقتا مستقطعا آخر لعله يقلص الفارق ، ولكن باليكا حارس السويد كان سدًا منيعًا امام هجمات الاتحاد الروسي ، فاتسع الفارق لـ 11 هدفًا و قلصته روسيا لتسعة اهداف في الدقيقة الاخيرة لينتهي الشوط بهذا الفارق.





تقام المباراة على صالة استاد القاهرة ، و يديرها تحكيميًا الطاقم الاسباني إجناسيو جارسيا وأندرو مارين.

يذكر ان ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي قبل هذا اللقاء كالتالي مصر 7 نقاط ، السويد 6 نقاط ، سلوفينيا 6 نقاط ، الاتحاد الروسي لكرة اليد 5 نقاط ، بيلاروسيا 5 نقاط ، وأخيرًا مقدونيا بدون نقاط .



