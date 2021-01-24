ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

روان بن حسين مطلوبة للمحاكمة فى بريطانيا .. اعرف السبب

الأحد 24/يناير/2021 - 10:40 م
روان بن حسين
روان بن حسين
Advertisements
أحمد إبراهيم
تواجه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، محاكمة في بريطانيا بتهمة مهاجمة زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف بعد أن رفع دعوى قضائية ضدها متهما بمطاردته وضربه في يونيو الماضي.

وذكرت عديد من التقارير أن طليق روان بن حسين اتهمها أيضا بإلحاق الضرر بقميصه باهظ الثمن> 

وردت محامية روان بن حسين: " روان تعيش في دبي، وهي حاليًا هناك مع طفلها الصغير. ومع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد تكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد والمثول للمحاكمة".

وقال المدعي العام سيمون موغان: "ليس هناك ما يمنع المدعى عليها من القدوم من دبي سوى أنها يجب عليها عزل نفسها لمدة 10 أيام، لكنني لست على علم بأي قيود معينة على السفر من لندن إلى دبي".

وبحسب آخر المستجدات على القضية فقد منعت روان بن حسين التي نفت تهم المطاردة والاعتداء والإضرار بالممتلكات من الاتصال بطليقها المقريف أو الذهاب إلى منزله.

يذكر أن روان بن حسين أعلنت طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذو شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين بفيروس كورونا.. شاهد

روان بن حسين تخطف الأنظار بإطلالة شتوية.. صور

بـ قبعة أنيقة.. روان بن حسين تظهر بإطلالة شتوية جذابة

بمكياج ناعم .. روان بن حسين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

كاجوال.. روان بن حسين بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

بـ ذيل الحصان.. روان بن حسين تخطف أنظار متابعيها

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك| مصطفى محمد على أبواب جالطة سراي التركي.. وباتشيكو يجتمع باللاعبين استعدادا للمقاصة

رغم هدفي محمد صلاح.. ليفربول يودع كأس الاتحاد بالخسارة 2-3 من مانشستر يونايتد

عمرو أديب يبكي رحيل عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

كارثة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد برازيلي إثر تحطم طائرة

مصر تصعد لـ ربع نهائي بطولة العالم لليد بعد التعادل مع سلوفينيا 25-25

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة