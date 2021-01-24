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رياضة

حسن يسري: منتخب اليد قدم أداء استثنائيا أمام سلوفينيا في المونديال

الأحد 24/يناير/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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حسن العمدة
أشاد حسن يسري نجم منتخب مصر الأسبق لكرة اليد بآداء المنتخب الوطني أمام سلوفينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة لمونديال اليد مؤكدا أن المنتخب قدم اداءا إستثنائيا أمام سلوفينيا. 
وقال يسري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' كان لديْ حالة من التشاؤم عقب نهاية الشوط الأول لكن الروح القتالية للاعبين غلبت على الآداء في الشوط الثاني ، وسعيد بتأهل المنتخب إلى دور الثمانية
واختتم يسري ، الدنمارك فريق منظم و صعب ، وأنصح الجهاز الفني للمنتخب الوطني بمشاهدة مباراة الدنمارك أمام اليابان للوقوف على مفاتيح القوة في المنتخب الدنماركي
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