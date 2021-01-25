آري بابل يضيف لثنائيات الأجانب في تاريخ الإسماعيلي.. تقرير

تعد ثنائية الأنجولى آرى بابل مهاجم الاسماعيلي فى مرمى غزل المحلة الـ 9 للاعبين الأجانب خلال 197 مرة فى تاريخ مباريات الإسماعيلى ضمن مسابقة الدورى العام والـ 261 فى جميع البطولات .





وخلال مسابقة الدورى العام جاءت ثنائيات الأجانب الـ 8 الين سبقوا " بابل " على النحو التالى .





* جون أوتاكا 5 ثنائيات .

المصرى .. 15 ديسمبر 99 انتهت 3 / صفر بالإسماعيلية

القناه .. 2 مايو 2000 انتهت 3 / 1 ملعب القناه

المقاولون العرب .. 14 يونيه 2000 انتهت 3 / 1 بالجبل الأخضر

منتخب السويس .. 17 يوليو 2000 انتهت 5 / 1 بالسويس

المنصورة .. 15 ديسمبر 2000 انتهت 2 / صفر بالإسماعيلية





* جون آنطوى 3 ثنائيات .

القناه .. 25 ديسمبر 2013 انتهت 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلى

تليفونات بنى سويف .. 29 ديسمبر 2013 انتهت 3 / 1 بالإسماعيلية

وادى دجلة .. 6 نوفمبر 2014 انتهت 2 / 1 بالإسماعيلية





* إيمانويل بناهينى 3 ثنائيات ..

دمنهور .. 23 مايو 2015 انتهت 2 / صفر بدمنهور

سموحه .. 2 يوليو 2015 انتهت 3 / 1 بالإسماعيلية

غزل المحلة .. 15 ديسمبر 2015 .. 3 / 1 بالإسماعيلية





* مصطفى كريم 3 ثنائيات ..

الأوليمبى .. 29 أغسطس 2008 انتهت 3 / 2 بالإسكندرية

الترسانة .. 20 ديسمبر 2008 انتهت 2 / 1 بالقاهرة

الزمالك .. 28 أبريل 2009 انتهت 3 / 1 ملعب الإسماعيلى بالقناه





* ديجو كالديرون 3 ثنائيات ..

النصر للتعدين .. 18 مارس 2017 انتهت 5 / 1 بأسوان

بيراميدز .. 23 سبتمبر 2017 انتهت 2 / صفر بأسيوط

سموحه 1 مارس 2018 انتهت 2 / 1 بالإسكندرية





* أمين دابو ثنائية واحدة ..

الأوليمبى .. 13 سبتمبر 74 انتهت 2 / 1 بالإسماعيلية





* ممادو كيتا ثنائية واحدة ..

منتخب السويس .. 17 يوليو 2000 انتهت 5 / 1 بالسويس





* كريستوفر مندوجا ثنائية واحدة ..