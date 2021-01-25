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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الاثنين 25 يناير 2021.

مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى

ويكمب وندررز × توتنهام هوتسبير – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1   

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × خيتافى – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

 

مواعيد مباريات الدوري السعودى للمحترفين

الباطن × العين – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD  

التعاون × ضمك – الثالثة إلا الثلث عصرا - على قناة KSA Sports 2 HD    

الفيصلى × الهلال – الخامسة والربع مساءً - على قناة KSA Sports 3 HD

الوحدة × الشباب – السادسة إلا الربع مساءً - على قناة KSA Sports 4 HD

 

كأس أمير قطر

الدحيل × الأهلى – السادسة والربع مساءً – على قناة beIN Sports HD   

 

كأس الخليج العربى الإماراتى

الفجيرة × النصر – الثالثة والربع مساءً

اتحاد كلباء × بنى ياس – السادسة مساءً



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