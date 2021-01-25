مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الاثنين 25 يناير 2021.
مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى
ويكمب وندررز × توتنهام هوتسبير – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو × خيتافى – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودى للمحترفين
الباطن × العين – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD
التعاون × ضمك – الثالثة إلا الثلث عصرا - على قناة KSA Sports 2 HD
الفيصلى × الهلال – الخامسة والربع مساءً - على قناة KSA Sports 3 HD
الوحدة × الشباب – السادسة إلا الربع مساءً - على قناة KSA Sports 4 HD
كأس أمير قطر
الدحيل × الأهلى – السادسة والربع مساءً – على قناة beIN Sports HD
كأس الخليج العربى الإماراتى
الفجيرة × النصر – الثالثة والربع مساءً
اتحاد كلباء × بنى ياس – السادسة مساءً