مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى

ويكمب وندررز × توتنهام هوتسبير – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو × خيتافى – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودى للمحترفين

الباطن × العين – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD

التعاون × ضمك – الثالثة إلا الثلث عصرا - على قناة KSA Sports 2 HD

الفيصلى × الهلال – الخامسة والربع مساءً - على قناة KSA Sports 3 HD

الوحدة × الشباب – السادسة إلا الربع مساءً - على قناة KSA Sports 4 HD

كأس أمير قطر

الدحيل × الأهلى – السادسة والربع مساءً – على قناة beIN Sports HD

كأس الخليج العربى الإماراتى

الفجيرة × النصر – الثالثة والربع مساءً

اتحاد كلباء × بنى ياس – السادسة مساءً



