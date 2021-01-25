ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط جرحى.. اشتباكات بين القوات الصينية والهندية على حدود البلدين

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:58 ص
الحدود الهندية الصينية
الحدود الهندية الصينية
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عن وقوع اشتباكات جديدة بين كل من القوات الهندية والصينية على الحدود بين البلدين، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من الجانبين. 

وتشهد الحدود الصينية الهندية مناوشات واشتباكات متبادلة بيين البلدين بإستمرار. 

وأعرب  الكرملين الروسي عن قلقه تجاه الحادث، الذي وقع على الحدود الهندية الصينية ، وأعرب عن اعتقاده بأن الطرفين يمكنهما اتخاذ إجراءات لتجنب مثل هذه المواقف في المستقبل.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي من قبل:"نحن نراقب باهتمام كبير ما يحدث على الحدود الصينية الهندية، وهذه الأنباء مثيرة للقلق ،ونعتقد أن الجانبين قادران على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل حتى يظل الوضع في هذه المنطقة قابلا للتنبؤ ومستقرا وآمنا لشعبي البلدين".

وأضاف بيسكوف:"إن كلا من الصين والهند شريكان وثيقان للغاية لروسيا، وتربطهما معنا علاقات وثيقة جدًا، تستند إلى مباديء الاحترام والمنفعة المتبادلة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الكرملين: نتابع عن كثب ما يحدث في بيلاروسيا ونأمل استقرار الأوضاع

الكرملين: موقف تركيا بشأن شبه جزيرة القرم من أكبر الخلافات مع أنقرة

الكرملين: لا علاقة لروسيا بهجمات القرصنة على الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

حقائق حصرية.. أول تعليق للمتهم المخلى سبيله بقضية فيرمونت

سنمضي قدما.. رئيس دولة يعلن إصابته بـ كورونا

البواب هو المسؤول.. عمرو أديب يعلق على تحويل إحدى المدارس إلى شبكة لممارسة الدعارة

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

آري بابل يضيف لثنائيات الأجانب في تاريخ الإسماعيلي.. تقرير

الصحة تكشف عن سبب تدهور حالة عبلة الكحلاوي: دخلت المستشفى وحالتها متأخرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور