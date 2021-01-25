على مساحة 832 مترا.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي في البحيرة





شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وتم تنفيذ حملات بالوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات- بدر - كفر الدوار)، اليوم الإثنين، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 832 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة عدد 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 807 متر بقري الوفائية والمسين وطيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية.

- إيقاف أعمال مخالفة وفك شده خشبيه كانت ممهدة لصب سقف مخالف بدون ترخيص بمساحة 25 متر مربع بنطاق وحدة أبو بكر الصديق مركز بدر.

- إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة أرض العمدة بكفر الدوار وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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