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رياضة

بعد جدل رحيله للإسماعيلى .. ننشر تفاصيل عقد إيهاب جلال مع المقاصة وتوقيت انتهائه

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:28 م
إيهاب جلال مدرب
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى

تردد اسم إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة بقوة لتدريب الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الأيام الماضية دخول الإسماعيلى فى مفاوضات رسمية مع إيهاب جلال لتولى تديب قلعة الدراويش وإنقاذ المسيرة بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق خلال الموسم الكروى الجارى .

وعلى الفور ، أغلق مسئولوالمقاصة ملف إمكانية رحيل إيهاب جلال للإسماعيلى بشكل رسمي بعد صدور بيان من قبل النادى أكد خلاله تمسكه ببقاء جلال معه خلال الفترة المقبلة رافضا أى حديث عن رحيله .



وعلم " صدى البلد " أن عقد إيهاب جلال مع المقاصة يمتد حتى نهاية الموسم الكروى الجارى ، ويحق له الرحيل بنهاية الموسم .



ووقع إيهاب جلال عقدا مع مسئولى المقاصة قبل بداية الموسم لمدة عام واحد فقط لا غير وليس لمدة عامين كما يشاع البعض ، ويرفض جلال فى الوقت الحالى أى حديث عن تجديد تعاقده مع المقاصة مفضلا ترك هذا الملف حتى نهاية الموسم حتى تكون الرؤية وضحت بشكل جيد بشأن موقفه مع المقاصة .



ويقدم المقاصة مستويات جيدة مع إيهاب جلال خلال الموسم الكروى الجارى ، ونجح فى تحقيق العديد من النتائج المميزة .

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