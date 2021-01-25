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أخبار العالم

الصين تعلق على بيان السفارة الأمريكية بشأن المظاهرات في موسكو

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الخارجية الصينية أن الصين تعارض أي تدخل خارجي في شؤون دولة ذات سيادة، وذلك تعليقا على تصريحات السفارة الأمريكية في روسيا بشأن المظاهرات التي جرت بموسكو يوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في تصريحات صحفية يوم الاثنين إن "الصين تعارض بشدة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية في موسكو، إنها تتابع "تقارير عن احتجاجات في 38 مدينة روسية"، وأضافت البعثة الدبلوماسية أنهم "يؤيدون حق جميع الناس في التظاهر السلمي وحرية التعبير"، وزعمت السفارة الأمريكية أن إجراءات السلطات الروسية "تهدف إلى قمع هذه الحقوق".

كما نشرت السفارة الأمريكية تحذيرا عبر موقعها الرسمي احتوى معلومات مفصلة عن مظاهرات متوقعة يوم السبت 23 يناير في روسيا، وطلبت فيه من المواطنين الأمريكيين تجنب الأماكن التي من المتوقع أن تجري فيها احتجاجات.
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