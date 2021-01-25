تيسيرا على المواطنين.. تركيب 5 ماكينات ATM بقرى ملوي في المنيا

استقبل اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى في المنيا وفد من البنك الزراعي المصرى وعلى رأسهم ماجدة الهامى رئيس قطاع المنيا للبنك الزراعي واشرف زغلول مدير فرع ملوى ونبيل ابو المكارم مسئول العلاقات العامة وعلى كامل وايهاب عبدالله محامي البنك ومحمد الصاوى وهانى عبدالمجيد بفرع ملوى





جاء ذلك فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي وتعميم الميكنة في التعاملات، وتوفير جميع الخدمات المصرفية عن طريق ماكينات الصراف الآلي بالقري والنجوع تسهيلا على المواطنين بشأن تركيب ماكينات الصرف الآلى بقرى مركز ملوى لتخفيف الضغط والزحام بالمدينه.





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وذلك في استجابهً سريعة من البنك الزراعي المصرى لدعوة رئيس مركز ومدينة ملوى بشأن تركيب ماكينات الصرف الآلى بقرى مركز ملوى لتخفيف الضغط والزحام بالمدينه وتيسيرًا على المواطنين للحصول على خدمة السحب والايداع الكترونيا وتقليل الزحام فى المدينة على ماكينات الصراف الآلى.





وتم توقيع العقود مع رؤساء القرى المعنيين لتركيب 5 ماكينات ATM ومعاينة الاماكن التى سيتم تركيب الماكينات بها بمجالس تنـدة ونـــواى وتونا الجبل وإبشادات.









وفي سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنفيذ حملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع وأحياء المدينة، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ علي المظهر الحضاري للشوارع.





كما وجه المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين، بالشكل الحضاري واللائق، مشددًا على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.





وأكد المحافظ، أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام.





وأشار إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة





و قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إن الحملة شملت سوق الحبشي، وكوبري القنطرة، وشارع سكة تلة، لافتًا إلي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ الحملات الميدانية بصفة دورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، بالإضافة لحملات النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.



