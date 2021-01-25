محافظ المنوفية: تحرير 324 محضر غرامة فورية وغلق 191 منشأة لعدم الالتزام بالوقاية





أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار شن الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا،مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأعلن محافظ المنوفية عن تحرير (324) محضر غرامات فورية خلال يومين لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وكذا غلق (191) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، موضحا بأنه تم غلق 66 محلا تجاريا و 6 ورش و 18 كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 42 سرادق فرح وعزاء وفض 50 سوقا بنطاق المحافظة ، فضلًا عن إغلاق 9 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية.



