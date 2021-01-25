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محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 324 محضر غرامة فورية وغلق 191 منشأة لعدم الالتزام بالوقاية

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:36 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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مروة فاضل

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار شن  الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية  لمواجهة كورونا،مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة اليومية على أرض الواقع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن محافظ المنوفية عن تحرير (324) محضر غرامات فورية خلال يومين  لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وكذا غلق (191) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، موضحا بأنه تم غلق 66 محلا تجاريا و 6 ورش و 18 كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 42 سرادق فرح وعزاء وفض 50 سوقا بنطاق المحافظة ، فضلًا عن  إغلاق 9 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات والالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة وكذا حملات  التطهير والتعقيم بكافة المنشآت الخدمية مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية  حفاظا على صحتهم لتخطي هذه المرحلة بسلام.
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