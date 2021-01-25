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أخبار البلد

الزراعة: لجنة للمرور على محصول القمح للاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الأصفر

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:52 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات المختلفة، للاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الاصفر وعلاجها على الفور في حال وجودها.

واشار مدير المعهد ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتواصل الدائم وعلى أرض الواقع مع المزارعين في الخقول، واكتشاف المشكلات والعمل على حلها فورا.

وأكد انه تم توجيه باحثى قسم بحوث القمح بمقر القسم بالجيزة وبالمحطات البحثية المختلفة بالمرور على زراعات القمح خلال نهاية شهر يناير وخلال شهر فبراير للمرور على زراعات القمح للإكتشاف المبكر لإصابات مرض الصدأ الأصفر، خاصة في محافظات: الشرقية ، الدقهلية ، القليوبية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الإسكندرية وبنى سويف، نظرا  لملائمة الظروف البيئية خلال هذه الفترة لظهور مرض الصدأ الأصفر لإنخفاض درجات الحرارة.

وناشد خليل مهندسى الإرشاد والمكافحة بمديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة تكثيف المرور على زراعات القمح لإكتشاف أى إصابات مبكرة بمرض الصدأ الأصفر وفى حال إكتشاف أى إصابات بالمرض يتم الإستخدام الفورى للمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية من المحصول للفدان، وعدم تعرضه لاي اضرار.
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