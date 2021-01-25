محافظة القاهرة: نبحث تطوير كورنيش المقطم واستغلاله سياحيا

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة ميدانية بحي المقطم برفقة اللواء طارق اليمنى رئيس الحى وم. امل مدير الطرق بالمنطقة الجنوبية.



وقامت خلال الجولة بالمرور على الشوارع التي تدخل ضمن خطة الرصف مع شرح على الطبيعة من خلال الخريطة المعدة لهذه الخطة ، كما تم المرور على كورنيش المقطم موجهة ببحث كيفية استغلال هذا المكان الاستغلال الأمثل قدر الإمكان أو استثماره سياحيًا ليعود بأضفاء مظهراقى وجمالى بالمنطقة يسنفيد ويتمتع به المواطن وايضا استغلاله سياحيا قد يعود بالنفع العام على الدولة والجذب السياحى.



وعلى سياق متصل تابعت م. جيهان عبدالمنعم، من خلال تفقدها لجميع شوارع وميادين حى المقطم المرور على مجمع الأديان حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لتشطيب المسجد والكنيسة تمهيدا لافتتاحهم قريبًا



كما قامت بزيارة لحي الاسمرات تفقدت خلالها موقع مشروع الطريق الجديد الذي يربط بين الاسمرات والطريق الدائري واستمعت لشرح من المهندس المسئول عن تنفيذ الاعمال بالمشروع للأطمئنان والوقوف على ماتم من اعمال والتعاون فى تذليل اى عقبات تحول دون استكمال اعمال التطوير الجارية.



وفى إطار الاهتمام بمتابعة منظومة العمل داخل المؤسسات والمقار الادارية لاحياء المنطقةالجنوبية ، قامت نائب المحافظ بعقد اجتماع داخل مقر حى المقطم برئاستها ومشاركة اللواء طارق اليمنى رئيس حى المقطم مع جميع مديري الإدارات بالحي.



وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مديري الإدارات وعرض المعوقات التي تواجههم خلال تأدية اعمالهم وقد أكدت لهم على تذليل اى عقبات تحول بينهم وبين امكانية ادائهم لوظائفهم وتقديم الخدمات للمواطن على الوجه الاكمل.



وعلى سياق اخر فقد تمت مناقشة الشكاوي الواردة للمنطقة الجنوبية من مجلس الوزراء والجهات الاخرى ووجهت بضرورة الاهتمام بالرد على جميع الشكاوى الواردة وضرورة الرد والاستجابة بشكل فورى وعاجل والتواصل مع الجهات المعنية بشأن السعى الجاد لحل وازالة اسباب الشكوى وضرورة الرد عليها.



كما وجهت فى نهاية الجولة بضرورة تكثيف الحملات اليومية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق ومتابعة غلق السناتر التعليمية والالتزام بأرتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





رافق نائب المحافظ اسلام عادل مدير الاتصال السياسى بالمنطقة الجنوبية وم. محمد صبرى من متابعة مشروعات الطرق ومديرى الادارت التنفيذية والمعنية بالمنطقة وحى المقطم.

