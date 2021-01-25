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حوادث

تشغيل الأغاني الوطنية.. أمن سوهاج يحتفل مع الأهالي بعيد الشرطة الـ 69

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:05 م
أمن سوهاج يحتفل مع
أمن سوهاج يحتفل مع الأهالي بعيد الشرطة
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أنغام الجنايني
دشنت مديرية أمن سوهاج احتفالية خاصة بطريقة مبهجة لجميع فئات الشعب العمرية والطبقية، احتفالًا بعيد الشرطة ال٦٩ وبمرور عشرة سنوات على ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

وشملت الاحتفالية مرور سيارات بجميع شوارع المدينة مع تشغيل الأغاني الوطنية لحث المواطنين على أهمية الانتماء للوطن، مع مرور سيارات الشرطة وتوزيع أفرادها الورود والشوكولاته والأعلام على المارة.


جاءت الاحتفالية وسط تنفيذ شديد للإجراءات الاحترازية لتلاشي عدوى فيروس كورونا المستجد، ومنع تفشيه بين صفوف المواطنين في مثل هذا اليوم، جاء ذلك من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.
تشغيل الأغاني الوطنية.. أمن سوهاج يحتفل مع الأهالي بعيد الشرطة الـ 69
تشغيل الأغاني الوطنية.. أمن سوهاج يحتفل مع الأهالي بعيد الشرطة الـ 69
تشغيل الأغاني الوطنية.. أمن سوهاج يحتفل مع الأهالي بعيد الشرطة الـ 69
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