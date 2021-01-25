تشغيل الأغاني الوطنية.. أمن سوهاج يحتفل مع الأهالي بعيد الشرطة الـ 69

دشنت مديرية أمن سوهاج احتفالية خاصة بطريقة مبهجة لجميع فئات الشعب العمرية والطبقية، احتفالًا بعيد الشرطة ال٦٩ وبمرور عشرة سنوات على ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.





وشملت الاحتفالية مرور سيارات بجميع شوارع المدينة مع تشغيل الأغاني الوطنية لحث المواطنين على أهمية الانتماء للوطن، مع مرور سيارات الشرطة وتوزيع أفرادها الورود والشوكولاته والأعلام على المارة.







