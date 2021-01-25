أنشطة افتراضية وافتتاحات جديدة.. نكشف أبرز ما ستعرضه وزيرة الثقافة أمام نواب الشعب

تنتظر الدكتورة إياس عبد الدايم وزيرة الثقافة لقاء هاما مع نواب الشعب داخل البرلمان، لإلقاء بيان الوزارة ومدى تنفيذها لبرنامج الحكومة، وذلك امام الجلسة العامة لمجلس النواب التى بدأت فعالياتها اليوم بالاستماع لبيان وزير القوى العاملة .

ومن المنتظر ان يشهد البيان تعريف نواب الشعب بخطط وأهداف الوزارة، وماتم إنجازه خلال المرحلة السابقة للنهوض بالثقافة والمنتج الثقافى، فضلا عن المستهدف فى المرحلة المقبلة من خطة عمل الوزارة للعام 2020/2021، وهو الامر الذى ينتظر ان يشهد مداخلات واسفسارات متعددة من نواب الشعب حول خطة الوزارة وأنشطتها .

وعن اهم ملامح ما ستعرضه وزيرة الثقافة فى بيانها امام مجلس النواب فيتمثل فى أهم المشروعات التي تم افتتاحها والتي أُعيد تطويرها خلال عام 2020، تمثلت في إعادة تطوير 19 صرحا ثقافيا بالمحافظات، وافتتاح 5 مشروعات تعليمية وإبداعية بأكاديمية الفنون، وافتتاح 5 مكتبات بسور أكاديمية الفنون.

كما من المنتظر ان تستعرض الوزيرة ما قدمته الوزارة خلال العام الجارى من 84 ألف نشاط افتراضي وفعلي، بواقع 35 ألف نشاط فعلي، استفاد منها 1.3 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأنشطة الافتراضية التي قامت بها الوزارة 49 ألف نشاط، استفاد منها 5 ملايين مواطن، أيضا أنه تمت إقامة 100 معرض كتاب على مستوى الجمهورية، ووصلت هذه الفعاليات لـ 24 قرية، لأول مرة، في 4 محافظات بصعيد مصر، كما أقيمت 4 معارض دولية للكتاب في كل من نيودلهي، والدار البيضاء، ومسقط، والشارقة.

وينتظر ايضا ان تشير الوزيرة فى بيانها إلى مبادرة "خليك في البيت – الثقافة بين إيديك" التي تبنتها وزارة الثقافة، بعد زيادة الاعتماد على الفعاليات الافتراضية جراء تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، حيث شهدت المبادرة 34 مليون زيارة افتراضية من 28 دولة حول العالم، ووصل عدد المشتركين في قناة الوزارة على موقع "يوتيوب" إلى 109 آلاف مشترك، فيما زار الموقع الرسمي للوزارة 325 ألف قارئ بغرض الاطلاع أو تحميل الكتب، كما شهدت متاحف الفنون التشكيلية 110 آلاف زيارة لجولات افتراضية.

وعن الدور الوزارة فى الفنون والمسرح ، فينتظر أن تتحدث الوزيرة عن عدد العروض المسرحية التي تمت على مستوى الجمهورية وبلغت 325 عرضا، بواقع 1753 ليلة عرض، فيما أقيم 14 مهرجانا وملتقى فنيا وأدبيا، أبرزها: مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 29، ومهرجان دندرة الأول للموسيقى والغناء بقنا.

كما ينتظر أن تتطرق الوزيرة للحديث عن المبادرات الفكرية والفنية فى خطة عمل الوزارة والتى وصلت لـ 10 مبادرات فكرية وفنية، نتج عنها 43 خريجا من صنايعية مصر، وتم عقد 303 ورش ضمن مبادرة "ابدأ حلمك" في القاهرة وعدد من المحافظات، وتم وضع 430 لوحة ضمن مبادرة "عاش هنا"، و150 لوحة ضمن مشروع "حكاية شارع".