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أخبار العالم

وفاة امرأة مسنة في إنجلترا بعد أيام من تلقي لقاح ضد كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:19 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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على صالح
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، بأن امرأة تبلغ 92 عامًا من دار رعاية المسنين في شمال تينيسايد في شمال شرق إنجلترا توفيت بعد تلقي جرعتها الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا.

ووفقًا لتقارير إعلامية مختلفة، تم إعطاء "ماري جرين" الجرعة ليلة رأس السنة الجديدة، وبعد خمسة أيام، ثبتت إصابة المرأة - التي كانت تعاني أيضًا من الخرف - بفيروس كورونا، ولا يمكن نقلها إلى المستشفى بسبب ضعف حالتها.

وقال كريس جرين، نجل ماري، لصحيفة "كرونيكل" البريطانية، إن "الرعاية التي احتاجتها في أيامها الأخيرة لم تكن في بيئة دار الرعاية، بل كانت في المستشفى، ولم تستطع الحصول على ذلك".

ووفقًا لبيانات حكومة المملكة المتحدة، اعتبارًا من 24 يناير، تلقى حوالي 6.3 مليون شخص من أعلى مجموعتين - أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا وأكثر والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وموظفي دور الرعاية - الجرعة الأولى من لقاحات Pfizer / BioNTech أو AstraZeneca / Oxford.

وقالت لجنة سلامة الأدوية التابعة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن لقاح Pfizer / BioNTech قد ساهم في وفيات المرضى المسنين الضعفاء بعد الإبلاغ عن مثل هذه الحالات في بعض البلدان ، بما في ذلك فرنسا والنرويج.

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