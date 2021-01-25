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برلمان

اسأل الأزهر.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل التعاون مع المؤسسة الدينية

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:21 م
نبيلة مكرم وزيرة
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال كلمتها بمجلس النواب، إنه تم التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، ضمن أطر التعاون المثمر في مبادرة "اسأل الأزهر".

واتفق الجانبان على نشر موقع الأزهر على منصات ‏الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة، وذلك لاستقبال أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول ‏مختلف القضايا الدينية الإسلامية، لسرعة الرد من قبل المختصين بالأزهر ‏الشريف على هذه الأسئلة والاستفسارات.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون السابق مع الأزهر تمثل في حرص الوزارة علي زيارة أبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج خلال الدورات التثقيفية اللقاء بفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وجدت لدي فضيلته اهتماما وحرصا على التواصل مع أبنائنا في الخارج.
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