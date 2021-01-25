اسأل الأزهر.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل التعاون مع المؤسسة الدينية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال كلمتها بمجلس النواب، إنه تم التعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، ضمن أطر التعاون المثمر في مبادرة "اسأل الأزهر".





واتفق الجانبان على نشر موقع الأزهر على منصات ‏الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة، وذلك لاستقبال أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول ‏مختلف القضايا الدينية الإسلامية، لسرعة الرد من قبل المختصين بالأزهر ‏الشريف على هذه الأسئلة والاستفسارات.



