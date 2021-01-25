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وزير الداخلية الأسبق: البلتاجي كان يخطط ليعتلي كرسي الوزارة

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:18 م
محمد البلتاجي
محمد البلتاجي
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق؛ إنه لم يتردد لحظة واحدة لتولي منصب وزير الداخلية؛ موضحا أنه رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزوري قال له: إحنا هنحدف نفسنا في النار. 

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، قائلا: « رديت على الجنزوري أنا أضحى بكل حاجة في سبيل مصر»؛ لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط لتفتيت الشرطة المصرية من خلال مصطلح الهيكلة الذي صدر من مكتب الإرشاد. 

وأكد إبراهيم أن الإخوان كانوا يريدون سحب جهاز أمن الدولة من الداخلية ليكون تابعا لمجلس الوزراء لكنه وقف ضد هذا المخطط، مرددا: «البلتاجي كان يريد أن يعتلي وزارة الداخلية ويصبح وزيرا ويعيد الضباط الملتحين».

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.
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