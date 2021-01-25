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فن

ناهد السباعي تسترجع ذكرياتها في كواليس مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:42 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصورة قديمة لها من كواليس تصوير مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع عدد من نجوم الفن منهم الراحل نور الشريف.

وعلقت ناهد السباعي على الصورة قائلة " فرح سنية ياله من تأثير قوي في أن تستمر لتكون".


وشاركت ناهد السباعي  مؤخرا في ‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي ، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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