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أخبار العالم

السحيباني يؤكد على دور "الشباب" في لقائه بأمين الاتحاد العالمي للكشاف المسلم

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:01 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل


قام المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بزيارة لمقر الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بجده أحد الأجهزة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي التقى خلالها الأمين العام للاتحاد الدكتور زهير غنيم وعدد من قيادات الاتحاد. 

وأستعرض اللقاء أهمية الاتحاد في صناعة جيل واع بالتحديات التي تواجهه يمثل شباب دول المنظمة. 

وأوضح "غنيم" أن الاتحاد الذي تم اعتماده في العام 1994 م يضم في عضويته هيئات وجمعيات كشفية تمثل الكشاف المسلم وتقوم بنشر وتطوير الحركات الكشفية الإسلامية في العالم، وتهتم بالشباب والطلائع وتنمية روح الأخوة بين الشباب المسلم، وتعمل على تطوير المناهج التربوية الكشفية التي تساهم في البناء الروحي لشخصية الشباب المسلم. 

كما اضاف  أن الاتحاد هيئة استشارية مع المكتب الكشفي العالمي أحد منظمات الأمم المتحدة. 

وكشف عن أن الاتحاد العالمي للكشاف المسلم هو أحد ست اتحادات عالمية تنضوي تحت المنظمة الكشفية العالمية تمثل ديانات مختلفة. وكل اتحاد له كشافته ومهمته حيث يبلغ عدد الكشافين حول العالم 40 مليون منهم 18 مليون كشاف مسلم. 

 وأشار غنيم إلى أن الاتحاد يعمل على تنفيذ برامج هادفة من شأنها تحقيق استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب بهدف خدمة قضايا الأمة ، مضيفًا  أن الشباب اليوم يدرك متغيرات الواقع ،وبات يبحث عن قدوات تقدم الرؤيةَ الصحيحة ويتجاوز من خلالها المآسي التي تعيشها بعض دول المنظمة في ظل رسالة الاتحاد نحو الشباب وإمكانية تنفيذ العديد من البرامج الإثرائية التي تهم مستقبل الشباب وتعالج بعض قضاياهم .

من جهته،  أكد المندوب السعودي لدى منظمة دول التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني على أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة في سبيل دعم العمل الإسلامي المشترك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مشددا على ضرورة احتواء الشباب وترشيدهم وتعزيز انتمائهم لأوطانهم ولقيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة موجات الغلو والتطرف بين صفوفها. 

كما نوه بدور الاتحاد المهم في نشر ثقافة التطوع في عقول الشباب، وتعزيز  دور الكشافة في خدمة قضايا مجتمعاتهم باعتبارهم من أبرز الأصوات التطوعية في المجتمعات الحديثة، ودورهم الفاعل في التنمية المجتمعية .

حضر اللقاء من جانب المندوبية الدائمة للمملكة  محمد السليماني السكرتير الأول ودكتورة فاطمة البلوشي السكرتير الثاني، إلى جانب حضور الفنان السعودي والدكتور عبدالله رشاد نائب رئيس لجنة البيئة في الاتحاد العالمي للكشاف المسلم .
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