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اقتصاد

المالية: صرف رواتب موظفي 19 وزارة وهيئة مستقلة

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:57 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
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محمد يحيي

انتهت وزارة المالية، علي مدار اليوم  الإثنين من عمليات صرف رواتب المجموعة الثانية عن شهر يناير الجاري؛ للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمخاطبين بقانون خاص وكذلك الموظفين بالهيئات التابعة والمستقلة والاقتصادية.

وكشفت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، أنها صرفت رواتب 19 وزارة و هيئة تابعة ومستقلة من بينها وزارات " التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديدة و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" و جهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية.

 بالاضافة لهيئات " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

 وذكر التقرير أنها لجأت لعمليات تبكير مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة بسبب الاجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا وتقليل الزحام علي جهات العمل لصرف الرواتب و تحويل المرتبات لحسابات الموظفين بالبنوك المتعاقد معها.

وصرفت وزارة المالية أمس الأحد رواتب ما يقرب من 29 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ضمن المخطط لصرف الرواتب علي مدار 5 أيام، حيث من المستهدف ان يصرف أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة رواتبهم خلال تلك المدة قبل انقضاء الشهر الجاري.


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