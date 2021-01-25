تعرف على الإرهابي الذي اتصل بـ مرسى لنقل أوامر المخابرات التركية والقطرية

قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن مصر شهدت أياما سوداء في عهد الجماعة الإرهابية، موضحا أننا في عهد الرئيس السيسي نعيش أزهى العصور.





وأضاف " عبدالرحمن"، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن ذكرى 25 يناير ذكرى سيئة في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن تلك الذكرى عرت الجماعة الإرهابية، وفضحتهم أمام الشعب.





وأكد رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أن الجماعة استغلت الدين لكسب تعاطف الشعب، ولكن انكشف أمرهم ورفضهم الشعب وخرج ضدهم في الشوارع.





وتابع أن الجاسوس مرسي أجرى اتصالا مع الإرهابي أحمد عبد العاطي وهو المسئول عن دور الجماعة الإرهابية في 25 يناير 2011.





ولفت إلى أن الإخوان كانت في بداية الأمر تنوى المشاركة في 25 يناير على استحياء ولكن المخابرات التركية نقلت الأوامر إلي الإرهابي أحمد عبد العاطي الذي أوصلها إلى مرسى بمشاركة الإرهابية في أحداث 25 يناير.





ونوه بأن عناصر من 6 أبريل وغيرهم من النشطاء تلقوا تدريبات في الخارج لإسقاط الدولة؛ ومن بينهم الإرهابي أحمد عبد العاطي الذي كان يتعامل مع العديد من المخابرات الأجنبية ومنها التركية والقطرية.



