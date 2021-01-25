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دمائهم وقود الحياة.. البابا تواضروس الثاني يوجه رسالة مؤثرة لـ أهالي الشهداء.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:58 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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محمد القاضي
وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة إلي أهالي الشهداء.

وقال "البابا تواضروس"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «وقود الحياة هو دم هؤلاء الشهداء».

وأضاف: «إحنا بنذكر الشهداء بالخير دائما، ونذكر تضحياتهم العظيمة، وربنا يعزي أهالي الشهداء ويصبرهم»، متابعا: «في حياتهم يوجد بطل شهيد وهذا تذكار لهم عبر التاريخ، لأن هناك أبطال مر عليهم قرون ونذكرهم اليوم».

وأوضح: «حاجة جميلة أن الأسرة يكون فيها شهيد وبطل.. ومصر كلها تحتفل بالشهيد بداية من الرئيس السيسي».

وتابع: «أبناء الشهداء غنوا اليوم في الاحتفالية بصورة رائعة ومبهجة، وفيها شجاعة، وكل طفل وطفلة شايل علي كتفة صورة والدة الشهيد».
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