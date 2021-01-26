ببطارية 6000 مللي أمبير.. كل ما تريد معرفته عن هاتف Power U20

أصبحت بطاريات الهواتف الذكية ذات السعة الكبيرة مطلب معظم مستخدمى الهواتف سواء كانت رائدة أو متوسطة، ومنذ أيام أعلنت شركة ويكو الفرنسية عن هاتفها الجديد Power U20 الذى يأتى بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها جودة الشاشة ونقاؤها إضافة إلى البطارية ذات السعة الكبيرة التى تأتى بـ 6000 مللى أمبير فى الساعة.





وبحسب موقع Mobility Arena فإن شركات الهواتف الذكية أصبحت تركز الآن أكثر من أى وقت مضى على إصدار هواتف ببطاريات ذات سعة كبيرة، مثل شركة سامسونج التى أصدرت هواتفها من الفئة المتوسطة ببطاريات سعة 6000 و 7000 مللى أمبير ، ويعتبر هاتف Power U20 من أهم هواتف الفئة المتوسطة ذات البطاريات ذات السعة الكبيرة فى العام الحالى 2021، وفيما يلى مواصفات هاتف Power U20 وإمكاناته الجيدة :









شاشة هاتف Power U20





ويتميز هاتف Power U20 يأتى بشاشة قياس 6.82 بوصة، من نوع IPS LCD، ودقة 720x 1640 بيكسل، وجسم من البلاستيك ووزن 210 جرامات، وألون الأزرق والرمادى والأخضر.





كاميرات هاتف Power U20





وتأتى كاميرات هاتف Power U20 بـ 3 كاميرات خلفية الأساسية تأتى بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر ماكرو للتكبير دقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا ثالثة بمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 5 ميجا بيكسل، مع فلاش LED.





معالج هاتف Power U20





ويعمل هاتف Power U20 بمعالج من نوع Mediatek Helio G35 بسرعة 2.3GHz من شركة ميديا تيك، مع مساحة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائية سعة 3 جيجا بايت رام، مع بطاقة microSD للتوسعة حتى 256 جيجابايت، مع تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G .





بطارية هاتف Power U20



