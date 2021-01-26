لحب الشباب.. فوائد ماسك الجزر والأفوكادو

تعاني بعض الفتيات من مشكلة حب الشباب والبقع الداكنة بالوجه ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها البشرة الدهنية، لذلك نقدم لك ماسك الجزر والأفوكادو للمساعدة في حل هذه المشكلة حيث له العديد من الفوائد .
كشف موقع هيلثي عن ماسك الجزر بالأفوكادو:
جزر + أفوكادو
الخطوة 1: اغلي جزرة متوسطة الحجم وبمجرد أن تبرد ، اهرسيها مع لب حبة أفوكادو
الخطوة 2: ضيفي ملعقة كبيرة من الكريمة الثقيلة، بيضة واحدة وملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط.
الخطوة 3: تخلط المكونات جيدًا لتشكيل عجينة سميكة وناعمة.
الخطوة 4: ضعي الخليط على وجهك ورقبتك بالتساوي.
الخطوة 5: اتركي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.
فوائد الجزر:
الجزر غني بالبيتا كاروتين ، وهو ممتاز لبشرتك. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الخضار على تحسين ملمس البشرة وبشرتها. بينما تساعد الفيتامينات الموجودة في الأفوكادو على إزالة الخلايا الميتة ومحاربة حب الشباب وفتح المسام وتحويل صحة بشرتك. يمكن أن يعمل هذان المكونان عند مزجهما معًا على عجائب في تفتيح بشرتك. دلل بشرتك مع هذا العلاج المنزلي المغذي لتبييض البشرة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.