لحب الشباب.. فوائد ماسك الجزر والأفوكادو

تعاني بعض الفتيات من مشكلة حب الشباب والبقع الداكنة بالوجه ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها البشرة الدهنية، لذلك نقدم لك ماسك الجزر والأفوكادو للمساعدة في حل هذه المشكلة حيث له العديد من الفوائد .





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جزر + أفوكادو





الخطوة 1: اغلي جزرة متوسطة الحجم وبمجرد أن تبرد ، اهرسيها مع لب حبة أفوكادو





الخطوة 2: ضيفي ملعقة كبيرة من الكريمة الثقيلة، بيضة واحدة وملعقة كبيرة من العسل إلى الخليط.





الخطوة 3: تخلط المكونات جيدًا لتشكيل عجينة سميكة وناعمة.





الخطوة 4: ضعي الخليط على وجهك ورقبتك بالتساوي.





الخطوة 5: اتركي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.





فوائد الجزر:



