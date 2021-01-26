ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علي الجفري: الدعوة الإسلامية تحتاج لـ جهد كبير وصادق على نمط عبلة الكحلاوي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:22 ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
Advertisements
هاني حسين
قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إن الدعوة الإسلامية بحاجة إلى الكثير، مضيفا: "نحن في حاجة إلى جهد كبير وعمل جاد ومركز وصادق من نمط عمل الراحلة عبلة الكحلاوي".

وأضاف علي الجفري  في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، :"  لا شك أنه هناك تأخرا واهتزازا للثقة وكان هناك فوضى في تناول الخطاب الديني مؤخرا ".

وتابع علي الجفري:"  نحن في حاجة إلى وقفة جادة  ونحتاج إلى الجدية والصدق والمحبة  من أجل الدعوة الإسلامية".

وودعت مصر أمس الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والعالمة الأزهرية، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.

وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة ‏المكرمة.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القلب الطيب.. هاني رمزي ينعى الداعية عبلة الكحلاوي .. شاهد

صلاة الجنازة على الدكتورة عبلة الكحلاوي من مسجدها في القطامية.. غدا

الجفري والتهامي يشاركان في وداع الراحلة عبلة الكحلاوي..فيديو وصور

كيف ودعت المؤسسات الدينية عبلة الكحلاوي؟ شمس من العلم أنارت العقول

لماذا أسست عبلة الكحلاوي "الباقيات الصالحات"؟.. الداعية تجيب باكية

رحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي مع الدعوة والبرامج الدينية

ترشيحاتنا

سعره 6 آلاف دولار.. جاكيت ولي العهد السعودي يثير ضجة.. وينفد من المتجر خلال دقائق

خاص| الزمالك يحصل على توقيع أولى صفقات الفريق والإعلان خلال ساعات

موجز التوك شو .. ريهام سعيد تبكي على الهواء .. أحمد موسى يفضح الإخوان على لسان رئيس أمن الدولة الأسبق

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

أبو جريشة: أشكر الخطيب على تفهمه مشكلة الإسماعيلي ودعمه للفريق

تبدأ من 38 ألفا .. تعرف على مواصفات النسخة الكورية الشهيرة هيونداي اكسيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور

يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور