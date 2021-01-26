علي الجفري: الدعوة الإسلامية تحتاج لـ جهد كبير وصادق على نمط عبلة الكحلاوي

قال الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، إن الدعوة الإسلامية بحاجة إلى الكثير، مضيفا: "نحن في حاجة إلى جهد كبير وعمل جاد ومركز وصادق من نمط عمل الراحلة عبلة الكحلاوي ".





وأضاف علي الجفري في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، :" لا شك أنه هناك تأخرا واهتزازا للثقة وكان هناك فوضى في تناول الخطاب الديني مؤخرا ".





وتابع علي الجفري:" نحن في حاجة إلى وقفة جادة ونحتاج إلى الجدية والصدق والمحبة من أجل الدعوة الإسلامية ".





وودعت مصر أمس الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والعالمة الأزهرية، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.





وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» ‏بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، ‏حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ‏ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض ‏وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة ‏المكرمة.‏