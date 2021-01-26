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رياضة

مدير مونديال اليد عن ادعاءات سلوفينيا: « حِجة لفشلها بالبطولة».. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:46 ص
مصر وسولفينيا لكرة
مصر وسولفينيا لكرة اليد
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محمد رشاد
قال حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه سعيد بتواجد المنتخب المصري ضمن أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم في اللعبة.

وأضاف لبيب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، ” منتخب الدنمارك هو الأقوي على مستوى العالم، إنه منتخب متكامل ويمتلك حارسين على أعلى مستوى ويجيدون الدفاع واللعب السريع، ولكننا نأمل في تجاوز هذه العقبة وأن نظهر بأداء رجولي يؤهلنا للدور المقبل”

وأكمل:” البطولة أوشكت على الانتهاء والجميع يشيد بالتنظيم، ومنتخب سلوفينيا هو الوحيد الذي اشتكى من الأكل، رغم وجود أكثر من 120 شخصا يمثلون باقي المنتخبات لم يتقدموا بأية شكوى”.
 
وتابع :” بعثة المنتخب الياباني تشعر براحة كبيرة، وهو وسام كبير على صدرنا أسوة بباقي المنتخبات باستثناء سلوفينيا، وأعتقد أن ادعاءات المنتخب السلوفيني هي حجة لفشلها بعد وداع البطولة”.
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