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رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز فى الدورى المصرى والتشكيل المتوقع للفريقين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:27 ص
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي وبيراميدز
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حسام الحارتي
يستضيف اليوم ملعب الدفاع الجوي مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز تجمع بين النادي الاهلي ونظيره بيراميدز فى مباراة منتظرة بين الفريقين.

وتقام اليوم مباراة الأهلي وبيراميدز فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساء بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:- 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني 

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا، محمود كهربا


بينما من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-:- 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: إيريك تراوري 
ويقود المبارة الطاقم التحكيمي المكون  من :" جهاد جريشة حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق وحكما رابعا عبدالعزيز السيد وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده مصطفى الشهدى. 

ويذكر النادي الاهلي قد حقق الفوز على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الماضية بثلاث أهداف مقابل هدفين بينما تعادل بيراميدز أمام سموحة بهدف لكل منهما
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