شاهد.. أغلى سيارات فى العالم تباع في مزاد علنى

أقيم مزاد GOODING & COMPANY "PASSION OF A LIFETIME العالمى فى سبتمبر الماضى لبيع أغلى 10 سيارات كلاسيكية نادرة ، وهم أصبحوا بعد البيع أغلى سيارات فى 2020.





من الشيء الطريف والمفاجئ فى نفس الوقت أن أغلى خمس سيارات تم بيعها في المزاد تم تصنيعها من قبل شركة واحده وهي بوجاتي ، وجميعها تم بناؤها قبل عام 1939 اى قبل الحرب العالمية الثانية والتحول لانتاج الآلات الحربية .





وتم بيع العشر سيارات الأوائل بأكثر من 61 مليون دولار ، وخلال السطور التالية سنعرض اسماء السيارات الكلاسيكية النادرة التى بيعت فى المزاد واسعارها .





السيارة الأولى وهى بوجاتي تايب 59 سبورتس 1934 وتم بيعها بسعر 12،666،600 دولار دولار





اما السيارة الثانيه وهى بوجاتي اتالانتا تايب 57S 1937 وتم بيعها بسعر 10،433،965





والسيارة الثالثه جائت من نوع بوجاتي تايب 55 سوبر سبورت 1932 وتم بيعها بسعر 7،100،000 دولار





اما السيارة الرابعه هى بوجاتي تايب 35 سي 1928 وبيعت بسعر 5،224،483 دولار





و السيارة الخامسه هى بوجاتي تايب 55 سوبر 1931 وبيعت بسعر 5،051،054 دولار





والسيارة السادسه هى الفاروميو BAT9D 1955 تم بيعها بسعر 4،946666





اما السيارة السابعه هى الفاروميو BAT7 1954 بسعر 4،946،666





والسيارة الثامنه جائت الفاروميو BAT 5 موديل 1953 وبسعر 4،946،666 دولار





والسيارة التاسعه جائت فيراري 50 GT1 PRODRIVE موديل 2001 بسعر 4،290،000





والسيارة العاشره هى لامبورغيني ميورا P400 SV SPECIALE 1971 موديل 1971 وبسعر 3207000 استرليني