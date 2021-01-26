ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قريبا .. شاهد نيللي كريم برفقة كريم عبد العزيز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:23 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري  عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم باطلالة جذابة  برفقة كريم عبد العزيز  و كتبت معلقة :" قريبا". 

وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.
قريبا .. شاهد نيللي كريم برفقة كريم عبد العزيز
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسود .. نيللي كريم تثير الجدل على إنستجرام

آخر ظهور لـ نيللي كريم من أحدث جلسات التصوير الخاصة بها ..شاهد

نيللي كريم تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير لها

مرحبا سكر مرحبا عمر.. نيللي كريم تمازح آسر ياسين على إنستجرام.. فيديو

أجمل شوجر في الدنيا... هالة صدقي تهنئ نيلي كريم بعيد ميلادها الـ 46

بعد تكريمها في dearguestmagazin.. نيللي كريم توجه رسالة لأصدقائها

ترشيحاتنا

قريبا .. شاهد نيللي كريم برفقة كريم عبد العزيز

الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

الاتحاد الدنماركي يكذب ادعاءات منتخب سلوفينيا لليد حول تسمم لاعبيهم

رحيل رامي ربيعة عن الأهلي.. والواجهة خليجية.. فيديو

حكاية ليلى مراد والتوكتوك .. تعرف على القصة الأصلية لهذه الصورة

ست بيت شاطرة | هنادي مهنا تطبخ لزوجها أحمد خالد صالح وصاحبة السعادة على الهواء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة بعد التخفيض

شاهد.. أغلى سيارات فى العالم تباع في مزاد علنى

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة