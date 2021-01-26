اليوم.. 3 منتخبات تغادر القاهرة بعد المشاركة في مونديال اليد

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الثلاثاء، مغادرة 3 منتخبات على رحلات مصر للطيران بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والمقامة في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الشركة الوطنية مصر للطيران ستقوم بنقل منتخب أوروجواي علي رحلتها رقم MS791 المتجهة الي روما، علي أن يتم إنهاء إجراءات سفر البعثة عير مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة.



