المصيلحى يشهد توقيع اتفاق بين التموين والفنية العسكرية .. تفاصيل

شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع عقد اتفاق ما بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والكلية الفنية العسكرية وذلك للعمل كإستشاري عام لمشروعات جهاز تنمية التجارة الداخلية.





وقد قام بالتوقيع على عقد الاتفاق كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، وبحضور العميد حسام الدين محمد محمد رئيس المكتب الإستشاري بالكلية الفنية العسكرية.





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وأشار المصيلحي في كلمته بأن توقيع هذا الاتفاق يأتي في اطار التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة وكافه أجهزة الدولة المختلفة ومنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لما تتمتع به الكلية الفنية العسكرية من خبرات فنية وعلمية بإعتبارها واحدة من أهم الصروح العسكرية والعلمية، ولا سيما مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية وبما ينعكس إيجابيًا على كفاءه وفاعلية المشروعات المنفذة ضمن إطار هذا الاتفاق.





وفى سياق متصل أشار المصيلحي بأن أحد المشروعات التي يشملها نطاق هذا الاتفاق هو قيام مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الاستشارات والدعم الفني في مشروع انشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في محافظات (الشرقية – الفيوم – السويس- الأقصر ) حيث ساهم المكتب الاستشاري في وضع المواصفات والشروط والاشتراطات اللازمة للتخزين لكافه أنواع السلع (السلع الجافه – السلع المبردة – السلع المجمدة) بما يضمن الحفاظ على السلع وتقليل الحلقات الوسيطة وكذا تقليل الهادر / الفاقد من خلال تطبيق أحدث أساليب التخزين المتبعة وبما يساهم في رفع كفاءة التجارة الداخلية باعتبار المخازن الاستراتيجية احد أهم مكونات للتجارة الداخلية الحديثة.





وفى هذا الإطار أشار اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية في كلمته بأن الكلية الفنية العسكرية ممثلة في مكتب الاستشارات الهندسية يعمل كبيت خبرة في شتى المجالات والتي تقدم الدعم الفني والاستشارات لمختلف جهات الدولة، بما يضمه المكتب من أعضاء هيئة التدريس الإستشاريين في شتى المجالات والتخصصات وساهموا بالفعل في تنفيذ أعمال استشارية وانشائية لعدد كبير من المشروعات بالدولة.



