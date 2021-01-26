كندا تصنف حركة "براود بويز" كجماعة إرهابية وتضعها ضمن القائمة السوداء

وافق البرلمان الكندي بالإجماع، على اعتبار منظمة محلية في كندا وأمريكا، إرهابية وتهدد السلم في البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









ووافق البرلمان الكندي على اقتراح يدعو رئيس الوزراء جاستين ترودو إلى حظر منظمة براود بويز المتطرفة في كندا، باعتبارها كيانا إرهابيا.





وأشارت الحكومة الكندية إلى أن أجهزتها الأمنية تراقب المنظمة عن كثب وتجمع الأدلة، لدعم إدراج المنظمة في القائمة السوداء.





ويحث الاقتراح الذي تبناه مجلس النواب حكومة ترودو، على استخدام كل الوسائل المتاحة للتصدي لانتشار الجماعات المتطرفة، بدءا بالتصنيف الفوري لـ"براود بويز" كـ"كيان إرهابي" في كندا.





ويتوزع أنصار المنظمة بين البلدين وأكثرهم في أمريكا، وكانوا إلى جانب أعضاء حركات أخرى من بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير الجاري، وعاثوا الفوضى في العاصمة واشنطن، في وقائع غير مسبوقة بهذا الشكل في التاريخ الأمريكي.







