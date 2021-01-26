على غرار الثقافي.. برلمانية تقترح تعيين ملحق سياحي مصري بجميع دول العالم

تقدمت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، باقتراح برغبة، بشأن إنشاء ملحق سياحي دبلوماسي لجمهورية مصر العربية في كل دول العالم تابع للسفارة المصرية، ليكون مرجعا أساسيا ومسوقا رئيسيا للسياحة، ويكون عبارة عن مكتب يوفر لشركات السياحة المصرية بيانات دقيقة عن احتياجات السياح في الدولة الماثل بها المكتب وداعم لترويج السياحة في مصر وتكون مكاتب التنشيط السياحي الموجودة في بعض الدول خاضعة له.





وأوضحت رمزى، أن المقترح يهدف إلى إنشاء الحكومة المصرية في كل السفارات والقنصليات المصرية ملحقا سياحيا على غرار الملحق الاقتصادي والعسكري والثقافي وخلافه من الملاحق الدبلوماسية التي تهدف إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية والشعبية، متابعة: "في إطار توجه الحكومة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية نحو الاهتمام وتنمية قطاع السياحة، وجذب السياحة المصرية وتنمية الاستثمار السياحي من خلال المشروعات القومية الجديدة كمشروع جبل الجلالة، المتحف المصري الكبير، تطوير مسار العائلة المقدسة ومتحف الحضارة وتطوير البنية التحتية السياحية بكافة أنواعها التاريخية والعلاجية والدينية، واقتراب الانتهاء من مشروع تطوير القاهرة الفاطمية بهدف تنمية وعودة السياحة لمصر بشكل لائق بأعظم حضارات العالم وأقدمها".





واستكملت عضو مجلس الشيوخ: "فى إطار هذه الجهود جميعها استوجب أن نضع أمام أعيننا كل الآراء التي تسهم في ترويج السياحة وجذب السياحة وخلق فرص سياحية متعدده، تتفق مع جميع الثقافات والامكانيات العالمية المختلفة، وبناء عليه سيكون لهذا المقترح دور كبير فى الترويج للسياحة المصرية وتكليل كافة الجهود المبذولة، بالإضافة لتيسير أعمال شركات السياحة التي ترغب في عمل مكاتب سياحة للتسويق السياحي في تلك الدول أو إنشاء مكاتب تنشيط سياحة، وسيكون الملحق مرجع رسمي لأي مواطن في تلك الدولة الأجنبية يرغب في زيارة سياحية إلى مصر".



