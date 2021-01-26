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محافظات

فصل الكهرباء عن عدد من قرى دسوق بـ كفر الشيخ.. غدًا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:28 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بمركز دسوق، غدًا، الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وقال البيان، إن القرى التي سيتم فصل الكهرباء عنها، هى فرامون، وعتل فرامون، واصافية وتوابعها وإبطو، وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة، وزرع أعمدة وتغيير بعض الكابلات الكهربائية.

وفي سياق آخر، تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة ليلا ً.

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بحملة نظافة لرفع كفاءة المنظومة ليلًا لمنطقة مساكن حى مكة ورفع القمامة والمخلفات وآثار الأمطار والصرف الصحى ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة المتراكمة و الحفاظ على مستوى النظافة.

ويأتي ذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا، وتأكيدًا منا علي ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.
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