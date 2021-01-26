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أخبار العالم

عضو مجلس السيادة السوداني: لا نريد حربا مع إثيوبيا ومن حقنا الدفاع عن أراضينا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:50 ص
السودان تحرك بعد
السودان تحرك بعد تصريحات آبي أحمد
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قسم الخارجي
أكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حسن التعايشي، حق بلاده في الدفاع عن أراضيها، وأن السودان لا يريد حربًا مع إثيوبيا أو غيرها، مشددًا على ضرورة استمرار العلاقات مع أديس بابا، وفق ماذكرت شبكة "آر تي".


وقال التعايشي، إن العلاقات بين السودان وإثيوبيا ترتكز على المحافظة على أمن المنطقة والأمن الإقليمي.


وأضاف أن "انتشار القوات المسلحة السودانية داخل الحدود هو انتشار طبيعي، وأن الخيار السلمي هو الأمثل للسودان للحفاظ على علاقاته مع إثيوبيا واستقرار المنطقة".


وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنهم مستعدون للتوصل لاتفاق مع السودان لاستقرار المناطق الحدودية، وإنهم حريصون على السلام مع السودان، وعلى النهج الدبلوماسي مع السودان، لكنها طالبت السودان بإعادة قواته إلى مواقعها السابقة.


وسبق ذلك أن أكد مجلس السيادة السوداني أن انتشار قوات الجيش داخل الحدود أمر طبيعي، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في اتخاذ إجراءات تؤثر على علاقته مع إثيوبيا.


وقال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، أمس الاثنين، إن "المماطلة الإثيوبية عامل مشترك بين مفاوضات سد النهضة، ونزاع الفشقة الحدودي".


وأضاف الفريق ياسين، أن "حديث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد عن وجود مناطق متنازع عليها، كان سببًا في تحرك الجيش السوداني لفرض سيطرته على مناطق سودانية تبعا لما تنص عليه الاتفاقيات".


وكانت المدفعية الإثيوبية قصفت، فجر أمس الاثنين، منطقة جبل أبو طيور السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية.


 وقالت وسائل إعلام، إن الجيش السوداني رد بقوة على القصف المدفعي الإثيوبي، مستخدما المدفعية الثقيلة التي طالت مناطق عديدة داخل الحدود الإثيوبية.
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