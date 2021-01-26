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عمر رياض: جدي نصحنى بأنه مهما وصلت فى الفن لازم أطور من نفسي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:58 ص
عمر رياض
عمر رياض
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ياسمين القصاص
قال الفنان الصاعد عمر رياض ، نجل الفنانين محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، إن انضمامه لفريق عمل مسلسل “الكاتب والجلاد”، الذي يخرجه مينا سويحة، لافتًا إلى أن ذلك الاسم مؤقت لحين استبداله بآخر.

وأضاف"نجل الفنانين محمد رياض، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المسلسل من إخراج مينا سويحة، وسيناريو وحوار محمد أشرف، كاشفا أنه يبلغ من العمر 21 عامًا، كما أنه يدرس حاليًا في مجال الإعلام وتخصص في مجال الإذاعة والتلفزيون، متابعا أن دراسته أفادته كثيرا في المجال الفني، إذ نتعلم في الجامعة كتابة الاسكربت والمونتاج والصحافة وغيرها.

وتابع: "نصحني جدي الفنان الراحل محمود ياسين، بأن أصبر دائمًا حيث قال لي: "المهنة دي عايزة صبر، مش فكرة تشتغل في يوم وليلة، لكن ممكن تصبر 3 سنين أو أكتر عشان تشتغل، المهم إن مهما وصلت يجب أن تطور من نفسك".

وأشار "رياض"، إلى أن والده عارض عمله في المجال الفني في البداية، إذ كان يريد أن أمتهن مهنة أخرى ومن ثم أسعى وراء التمثيل، لكنني لم أجد نفسي إلا في مجال الميديا والتأليف والتمثيل"، مكملا أن والدته لم تختلف كثيرا عن رأى والده.

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