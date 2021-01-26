ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المؤبد لمتهمين بخط طفل وطلب فدية من أسرته بالشرقية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى حكمها بالسجن المؤبد لمقاول وصديقه لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بخطف طفل عمره 11 سنة من مركز منشأة أبوعمر وطلب فدية مالية من أسرته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز منشاة أبوعمر من تاجر يفيد بقيام مجهولين بخطف حفيده البالغ من العمر 11 سنة وطلب فدية مالية.

اقرأ ايضا:

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام "عربى م " 51 سنة مقاول، مقيم محافظة قنا، وصديقه "حسن خ " 46 سنة مقيم بنى عبيد محافظة الدقهلية، ومعهما آخرين مجهولين بخطف الطفل "محمد ص " 11 سنة بالإكراه .

وأضافت التحريات ان المتهمين قامو باستدراج الطفل بزعم توصيله لمكان تواجد جده وقامو بتغطية عينيه وربط يديه وقدميه وحملوه داخل سيارة وفروا هاربين وطلبو فدية مالية من أسرته.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الطفل وتحريرة دون دفع الفدية، وتم ضبط 2 من الجناة وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي القضية ذمة رقم  4317 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منشأة أبوعمر، والمقيدة 1057 كلى شمال الزقازيق،والتى أصدرت حكمها المتقدم

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقا لبلاط قتل شخصا بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

السجن والغرامة لربتي منزل لحيازتهما مواد وأدوية مخدرة بالشرقية

الأب ذئب بشري.. تعدى جنسيا على ابنته وأوهمها أنه علاج لـ مرضها المزمن

الخال مش والد.. قرار جديد بشأن عامل تعدى جنسيا على نجلة شقيقته في الشرقية

المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين باستدراج تاجر مواشي وسرقته تحت تهديد السلاح بالشرقية

المشدد 5 سنوات لـ 3 أشخاص سرقوا دراجة بخارية تحت تهديد السلاح بمنيا القمح

ترشيحاتنا

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي قبل السفر لبطولة كأس العالم للأندية

شاب يشوه وجه فتاة بمشرط لرفضها الارتباط به.. فيديو

نداء عاجل من مجلس الوزراء الكويتي لمواطنيه بشأن فيروس كورونا

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال الراقصة سحر حمدي

هجوم عنيف من شوبير على عودة الحراس الأجانب وإمكانية توقف الفار

لماذا النبي سحر وهو أكثر الناس إيمانا؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

ميتة دماغيًا بسبب نوبة ربو.. أم تشارك اللقطة الأخيرة لابنتها قبل وفاتها المأساوية

3 عادات مهمة تجعل بشرتك أكثر صحة بعد سن الـ30