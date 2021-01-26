المؤبد لمتهمين بخط طفل وطلب فدية من أسرته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى حكمها بالسجن المؤبد لمقاول وصديقه لقيامهما بالاشتراك مع آخرين بخطف طفل عمره 11 سنة من مركز منشأة أبوعمر وطلب فدية مالية من أسرته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز منشاة أبوعمر من تاجر يفيد بقيام مجهولين بخطف حفيده البالغ من العمر 11 سنة وطلب فدية مالية.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين قيام "عربى م " 51 سنة مقاول، مقيم محافظة قنا، وصديقه "حسن خ " 46 سنة مقيم بنى عبيد محافظة الدقهلية، ومعهما آخرين مجهولين بخطف الطفل "محمد ص " 11 سنة بالإكراه .

وأضافت التحريات ان المتهمين قامو باستدراج الطفل بزعم توصيله لمكان تواجد جده وقامو بتغطية عينيه وربط يديه وقدميه وحملوه داخل سيارة وفروا هاربين وطلبو فدية مالية من أسرته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الطفل وتحريرة دون دفع الفدية، وتم ضبط 2 من الجناة وإحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي القضية ذمة رقم 4317 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منشأة أبوعمر، والمقيدة 1057 كلى شمال الزقازيق،والتى أصدرت حكمها المتقدم