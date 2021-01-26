إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بمدخل مدينة العاشر أمام قوات الأمن.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين من التحريات، انقلاب سيارة سوزوكى نتيجة انفجار احد إطارات السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 8 بكدمات وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين بالعاشر، لتلقي الإسعافات الأولية.





جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.