طهران تعتقل إيرانيا يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التجسس

أفادت السلطات الإيرانية، أنها اعتقلت إيرانيًا يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التجسس، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله بينما كان يهم على مغادرة البلاد، وفق ما ذكرته صحف إيرانية.





وذكر المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال الإيراني أثناء محاولته مغادرة طهران.





وقال إسماعيلي إن "المتهم كان مطلق السراح بكفالة... واعتُقل أثناء محاولته مغادرة البلاد".





لكن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران لم يذكر اسم المتهم.





وازداد عدد المقبوض عليهم من مزدوجي الجنسية باتهامات تجسس، خلال السنوات الأخيرة، وأبرزهم الفرنسية - الإيرانية فاريبه عادل ‌خواه، والبريطانيتان نازنين زاخري، وأرس أميري، والأمريكيان مراد طاهباز، وسيامك وباقر نمازي.





وقالت شبكة إن بي سي نيوز، إن إدانة السلطات الإيرانية لرجل أعمال أمريكي بتهمة التجسس، يهدد بتعقيد خطط الإدارة الأمريكية لاتباع المسار الدبلوماسي مع إيران، حيث قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيكون منفتحًا على تخفيف العقوبات على طهران إذا عاد النظام إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.



