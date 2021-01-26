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أخبار البلد

لتهنئته بأعياد الميلاد .. البابا تواضروس يستقبل رئيس المجلس القومي للمرأة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:09 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة  الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن الدكتورة مايا مرسي زارت المقر البابوي لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بأعياد الميلاد.  

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من القرارات الجديدة بخصوص عودة صلوات القداسات والخدمات الكنسية بكنائس القاهرة والإسكندرية يتم العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد ٣١ يناير الجارى.


وقررت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد في كل دكة، ويمكن إقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع، كما يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائي، إعدادي... إلخ) بمعدل(فرد في كل دكة)، و تلقى عظة في القداس (لا تزيد مدتها عن ١٥ دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد في هذه الفترة و يقوم به خدام المرحلة. 
وأضاف البيان أن  أي كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التي سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها) ، وتعلق الصلاة بها لمدة ١٥ يومًا، إلى جانب استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد في كل دكة، مع استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.
ونوه البيان إلى استئناف الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الالكتروني، ويقتصر الافتقاد علي الاتصال التليفوني، اما بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.
واختتم البيان قائلا، نصلي لأجل أن يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجي البشرية من خطر الأمراض والأوبئة

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