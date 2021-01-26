عون يلتقي السفيرة الأمريكية ببيروت

التقي الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم بقصر بعبدا، السفيرة الأمريكية لدي بيروت دوروثي شيا، حيث تناولا التطورات الراهنة وسبل تطوير العلاقات اللبنانية-الأميركية بعد تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولياته الرئاسية.









كما اكد الرئيس اللبناني علي حرص بلاده على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة.









كما تم الطرق الجانبان خلال الاجتماع الى مسألة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية حيث شدد عون علي ضرورة العودة الي اجتماعات التفاوض انطلاقا من الاطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة.







