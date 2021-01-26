ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عون يلتقي السفيرة الأمريكية ببيروت

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:36 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمود نوفل
 
التقي الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم بقصر بعبدا، السفيرة الأمريكية لدي بيروت  دوروثي شيا، حيث تناولا التطورات الراهنة وسبل تطوير العلاقات اللبنانية-الأميركية بعد تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولياته الرئاسية.


كما اكد الرئيس اللبناني  علي حرص بلاده على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة.


كما تم الطرق الجانبان خلال الاجتماع الى مسألة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية حيث شدد عون علي ضرورة العودة الي اجتماعات التفاوض انطلاقا من الاطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة. 


وشارك في  اللقاء كلامن مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأميركية في بيروت Andrew Daehne، و الوزير اللبناني  السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية أسامة خشاب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على حدود لبنان

لبنان يعتمد أوراق 4 سفراء جدد.. وهذا ما قالوه للرئيس ميشال عون

لا نستخف به.. أمريكا: نريد لبنان مستقرا ومستقلا

بعد اتهام حسان دياب.. الرئاسة اللبنانية: عون لم يتدخل بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت

بعد مظاهرات ضدها.. السفيرة الأمريكية بلبنان تلغي زيارتها إلى صيدا.. صور

لمعرفة الحقيقة الكاملة .. سعد الحريري: لا غطاء لأحد في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

ترشيحاتنا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أوناجم يرفض الرحيل عن الزمالك قبل الحصول على جميع مستحقاته

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-1-2021

شاب يشوه وجه فتاة بمشرط لرفضها الارتباط به.. فيديو

بفرمان كلوب.. ليفربول يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

مدهشة.. شاهد سيارة الملك سلمان قبل 43 عاما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي