وزير الخارجية: نتائج قمة العلا خاضعة للرصد والاختبار

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن بعض مراكز وأبحاث التمويل لها أغراض سياسية حيث يتم تمويلها من بعض التنظيمات التي تستهدف مصر لاعتبارات سياسية، لافتا إلى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها.





وقال شكري "الجماعة الإرهابية تتمتع بحرية الحركة في بعض الدول الأجنبية ونعترض على إتاحة الفرصة لهذه المنظمات والكيانات وتأثيرها على بعض الدوائر البحثية وسفاراتنا تعمل جاهدة لتصحيح الصورة وتقديم الصورة الموضوعية إزاء تناول قضايا المنطقة.





وحول المصالحة مع دولة قطر، قال إن مصر منذ البداية تسعى أن تكون العلاقات العربية مميزة ومتصلة بتاريخنا المشترك والرباط القائم بين الشعوب وتألمنا من السياسيات التي أدت إلى القطيعة رغن استمرار العلاقات الطيبة بين الشعبين.





وأضاف شكري خلال الجلسة العامة "السياسة تتعرض لمناحي مغايرة ونتضامن الأشقاء مع موقف الرباعي العربي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت بما يحقق المصالح المشتركة واتخذنا موقف جماعي وفق السياسيات العربية وقمة العلا حملت التزامات مشتركة بعد تغير بين العلاقات الرباعي العربي وقطر.



