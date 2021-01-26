استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي.. ما الأسباب؟

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تقديمه استقالته اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الإيطالي.





وقدم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي استقالته إلى رئيس الدولة، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء، مما يفتح الطريق لمشاورات رسمية بشأن كيفية التغلب على الأزمة السياسية.





وأضاف البيان، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب بعد ظهر الأربعاء، مضيفا أنه طُلب من كونتي البقاء في منصبه مؤقتا، مع استمرار المحادثات.





وفقد كونتي أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي عندما انسحب شريكه الأصغر حزب إيطاليا فيفا (تحيا إيطاليا) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي من ائتلافه بسبب خلاف حول أسلوب تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.





وقدم كونتي استقالته سعيا إلى أغلبية جديدة بعد انسحاب حزب إيطاليا فيفا من الائتلاف الحكومي.





ويأمل كونتي بأن يحظى بتكليف من الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الايطالية.





بدأت الازمة السياسية مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014-2016) حزبه الصغير "إيطاليا فيفا" من الائتلاف الحاكم في 13يناير بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للانفاق الاقتصادي.



