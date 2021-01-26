راجح داوود لـ صدى البلد: لم أختف عن الساحة الفنية.. والأعمال المتواجدة لا تناسبني.. وهذا رأيي في أغاني المهرجانات

يعد الموسيقار راجح داوود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.









حصل راجح داوود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.





وكان لـ" صدى البلد" حوار مع "راجح" تحدث من خلاله عن سبب غيابه عن الساحة الفنية، ورايه ورأيهوفي الموسيقى الشعبية، وسر تكرار تعاونه مع المخرج الكبير داوود عبد السيد.









كشف الموسيقار الكبير راجح داوود في تصريحات لـ صدى البلد عن سبب غياب موسيقاه عن الأعمال المعروضة حاليا سواء على مستوى الدراما أو السينما، وأكد أنه ليس مختفيا عن الساحة، وأوضح انه لايختار الأعمال التى يقدمها، مشيرا إلى أن موسيقاه لاتتناسب مع الأعمال الموجودة حاليا.





وأكد أنه متواجد ويقدم حفلات دائما، ويسوق لها جماهيريا الأماكن التى يعقد فيها الحفلات سواء كانت في الأوبرا أو غيرها، ولفت إلى أنه لايطمح في المستقبل سوى لتقديم أعمال جيدة تنال إعجاب الجمهور.





وأبدى الموسيقار راجح رأيه في أغاني المهرجانات، وقال في تصريحات لـ صدى البلد أن إنتشار هذا اللون الموسيقي أمر جيد، ولفت إلى أن هناك الملايين يحبوا أن يستمعوا إلى المهرجانات، وأكد أنه ليس ضد أى لون موسيقي جديد، ويحب أن يسمع المهرجانات في أوقات معينه.









كما كشف الفنان راجح داوود عن سبب عدم تلحين أغاني بعيدا عن الأفلام والمسلسلات، وقال إن بعض الأغاني التي عرضت عليه لم تناسب اللون الذي يحب تقديمه.





وعن سر تكرار تعاونه مع المخرج الكبير داوود عبدالسيد، قائلا إنه على الرغم من قلة أعمال "عبد السيد" إلا أنه يحب العمل معه وبينهم كيميا خاصة.









ولفت إلى أن "عبد السيد" يرى أنني متعاون ومن الممكن أن أضيف له في أعماله لذلك احب التواجد معه.





وأكد الموسيقار راجح داوود، أن صناعة الموسيقى في مصر ضخمة وكبيرة لكنها عشوائية وغير منظمة، لافتا إلى أن الأغاني هى الشيء الوحيد المنظم لما تمتلكه في منتجين ومؤلفين وموزعين، لكنها ليست كل الأغاني تمثل جزء بسيط من الموسيقى ولا تمثل الموسيقى بأكلمها.





وأضاف أن الموسيقى الشعبية في حالة يرثى لها، ولابد من وجود مؤسسات ثقافية لرعاية هذا التراث الذي يجب الحفاظ عليه كتاريخ.





وأشار إلى أن أي أوبرا في العالم يوجد لها مؤسسات ثقافية كبيرة وضخمة للإنفاق على تلك المؤسسات، مؤكدا أن الحكومات في مختلف دول العالم تعمل على دعم الموسيقى، لافتا إلى أن هذا الدعم استثمار للحفاظ على الفن الذي يعد مكسب كبير للدولة ولثقافتها.





وأوضح "داوود" أن الأقاليم المصرية في حاجة إلى دعم الموسيقى والفنون، لما لها من أهمية كبيرة ولما تمثله من الحفاظ على الهوية المصرية.





ولفت "راجح" إنه لم يتمنى أن يلحن لأحد المطربين الكبار القدامى.





وبسؤاله عن قوله قبل ذلك في أحد التصريحات انه كان يتمنى ان يلحن لأم كلثوم، قال إن هذا ليس حقيقيا، لافتا إلى أن الست تحتاج إلى لون معين من الموسيقى لا يتناسب معه، مشيرا إلى أنه ليس أى ملحن قادر على التلحين للسيدة أم كلثوم.



