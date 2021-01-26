مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

بريليانس brilliance v6 موديل 2021 والذي

طرحت مؤخرا شركة بريليانس الصينية سيارتها الرياضية متعددة الاستخداماتموديل 2021 والذي ينتمي إلى فئة الـ SUV و تعمل بمنظومة الجر الأمامي، وتعتمد علي محرك رباعى الأسطوانات ، بسعة 1500 سى سى تيربو، بقوة 150 حصان.









مواصفات ‎سيارة بريليانس V6

بريليانس brilliance v6 موديل 2021 تأتي بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، و نظام مراقبة ضغط الاطارات، مرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات خلفية ونظام المساعدة في الاصطفاف.







‎بريليانس V6 للبيع في مصر

السيارة بريليانس brilliance v6 موديل 2021 متاحة في مصر بطارة متعددة الوظائف ، ومثبت سرعة، وتكييف هواء، وخاصية تفعيل وايقاف المحرك بدون مفتاح، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 10.4 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية.





وتتسارع بريليانس brilliance v6 موديل 2021 من 0 حتي سرعة 100 كم/ساعة، خلال 13.4 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.5 عند قطعها لمسافات تقدر بـ 100 كم.







بريليانس brilliance v6 موديل 2021، متوفره بمصابيح أمامية وخلفية بشكل كبير تعمل من خلال نظام led، وجنوط 18 إنشا مع توفير قاعدة عاجلات 235، بالإضافة إلى تطعيمات الكروم التي تظهر في التفاصيل الدقيقة بالسيارة بداية من مقدمة السيارة والجوانب جهة الأبواب والزجاج.

وتأتي بريليانس brilliance v6 موديل 2021 بباقة أخرى من الكماليات مثل، وسائد حماية جانبية، و كاميرا خلفية 360 درجة، وحساسات أمامية، وخاصية طي المرايات الجانبية، وعدد 6 مكبرات صوتية، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

وتأتيموديل 2021 بباقة أخرى من الكماليات مثل، وسائد حماية جانبية، و كاميرا خلفية 360 درجة، وحساسات أمامية، وخاصية طي المرايات الجانبية، وعدد 6 مكبرات صوتية، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية.





‎سعر بريليانس V6 في مصر

- أوتوماتيك / DELUXE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وسعر 320,900 جنيه

- أوتوماتيك / GRAND DELUXE 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وسعر 329,900 جنيه

- أوتوماتيك / GRAND DELUXE 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وسعر 344,900 جنيه

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2020 بسعة محرك 1500 CC تربو وسعر 359,900 جنيه

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2021 بسعة محرك 1500 CC تربو وسعر 369,900 جنيه