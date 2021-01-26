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رياضة

قبل مواجهة مصر المقاصة.. طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة حميد أحداد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:51 م
حميد أحداد
حميد أحداد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن حالة حميد أحداد مهاجم الفريق.

وقال طبيب الزمالك إن حميد أحداد يخضع حاليا لمرحلة التأهيل الأخيرة من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها مؤخرا، وتسببت في غيابه عن الفريق.

وأوضح طبيب الزمالك أن حميد أحداد بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي والاطمئنان على إصابته بشكل نهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
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