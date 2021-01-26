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محافظات

محاضر لـ 5 مخابز ومحطة بنزين.. تموين أجا تشن حملة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:29 م
حملات تموينية
حملات تموينية
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همت الحسينى
واصلت إدارة تموين اجا تكثيف جهود العمل الرقابى على المخابز والأسواق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة المخابز والمحلات وإعلان الأسعار للمواطنين واتخاذ اللازم قانونا ضد المخالفين، بإشراف يحيى محمد، مدير إدارة تموين أجا، وشارك في الحملة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض المفتشان بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز ه.ع.ال بقرية ميت العامل ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز ف.ع.ع بقرية ديرب بقطارس لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز س.ب.ال بقرية بقطارس ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز ه.ن.م بقرية ميت العامل لعدم نظافة أدوات العجين.

كما تم ضبط مخبز ط.ا.م بقرية كفر ديرب بقطارس ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية  كما تم تحرير محضر رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢١جنح اجا امن دولة طوارئ ضد م.ال.ال صاحب محل بيع منظفات بقرية نوسا الغيط.

وتم تحرير محضر رقم ٢٠٧ ضد ا.ج.ال صاحب محطة بنزين بمدينة اجا ومحضر رقم ٢٠٨ ضد ا.ال.م صاحب محطة بنزين بمدينة اجا وذلك لعدم إعلانهم الأسعار للمواطنين وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.

محاضر لـ 5 مخابز ومحطة بنزين.. تموين أجا تشن حملة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
محاضر لـ 5 مخابز ومحطة بنزين.. تموين أجا تشن حملة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
محاضر لـ 5 مخابز ومحطة بنزين.. تموين أجا تشن حملة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
محاضر لـ 5 مخابز ومحطة بنزين.. تموين أجا تشن حملة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
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